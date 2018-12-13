Радиорынок 2018: стабильная аудитория и интеграция в онлайн

Первый заместитель генерального директора ЕМГ Александр Полесицкий подвел итоги 2018 года и сделал прогноз на 2019 год.

Аудитория радио

В целом по средней ежедневной и еженедельной аудитории радио в России наблюдается стабильность — сокращение числа слушателей затормозилось. Первое место по аудитории во всероссийском рейтинге удерживает «Европейская медиагруппа», по последним данным Mediascope показатели по ежедневной аудитории увеличились до 24,1 млн, а по еженедельной — до 42 млн слушателей. Доля рынка по аудитории станций ЕМГ в общероссийской аудитории радио составляет 26,6%.

Три станции холдинга — «Европа Плюс», «Дорожное радио» и «Ретро FM» — по-прежнему входят в ТОП-5 по объёму ежедневной, еженедельной аудитории и доле рынка по аудитории радиостанций. «Европа Плюс» в 2018 году отметила 10-летие непрерывного лидерства в российском эфире.

Стоит отметить, что происходит некое перераспределение аудитории между сильнейшими игроками рынка. Аудитория станций с сильным брендом и чёткой стратегией растёт, в то время как некоторые теряют своих слушателей.

В следующем году Mediascope запустит измерения аудитории по всей России (включая города с населением менее 100 000 чел.), и по результатам исследований можно будет увидеть реальную аудиторию радио. По предварительным прогнозам, её показатели увеличатся почти в 2 раза.

В любом случае, даже согласно имеющимся исследованиям (города с населением более 100 000 чел.) каждую неделю радио слушают более 90% человек, что говорит о том, что радио имеет огромное проникновение, несмотря на развитие новых медиа. Конечно, наблюдается некоторый рост процента слушателей в online, но основным способом слушания по-прежнему является FM-эфир.

Ситуация на рекламном рынке

Общая динамика рекламного рынка радио остаётся положительной, хотя показатели, как по разным категориям, так и по регионам, в течение года варьируются от значительных плюсов до серьёзных минусов. В среднем радио демонстрирует небольшой рост по итогам 9 месяцев 2018 года (+1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, по данным АКАР), и по прогнозам на 2019 год также произойдёт небольшое увеличение.

Основными категориями рекламодателей по Москве и сети сегодня (по итогам трех кварталов 2018 года) являются Авто-мото (32%), Медицина (13%), Банки, финансы (10%), Строительство, недвижимость (9%), Связь, телеком (8%), на долю прочих категорий выпадает 28%.

В «Европейкой медиагруппе» в этом году увеличилась доля рекламы по прямым рекламным размещениям роликов по Москве и сети — на 4% по сравнению с 9 месяцами 2017 года. В целом ЕМГ занимает первое место на рынке московской и сетевой рекламы.

Планы на будущий год

Среди планов на будущий год, кроме расширения измеряемой аудитории, также выделяется работа по интеграции эфирного радио в голосовые помощники и другие гаджеты. ЕМГ входит в инициативную группу по разработке единого радиоплеера — виртуального приёмника для онлайн-прослушивания радиостанций.

Ведущие игроки радиорынка планируют создать удобный сервис, с помощью которого слушатели бесплатно получат онлайн-доступ к радиоэфиру станций различных холдингов. После запуска радиоплеера со стороны холдингов будут приняты более жесткие меры по защите от пиратства, в том числе будет проведена работа с поисковиками.

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