7 статей о радио и номер ЖУРНАЛИСТА в подарок

День рождения русского радио

Ровно 125 года назад российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. Поздравляем всех радийщиков и вспоминаем, с чего начиналось радио.

Мечты о радио

Радио может дать счастье одному человеку в наушниках, на кухне, или может отнять счастье у целого народа. Елена Упорова рассказывает о том, как оно меняло судьбы людей.

«У меня противный голос»

Когда люди первый раз слышат себя в записи, чаще всего они хватаются за голову: записанный голос может казаться писклявым, слова — неразборчивыми. Радийщики либо должны смириться с этим, либо путем тренировок и экспериментов довести свое звучание на «пленке» до своего внутреннего представления о нем. Но так ли уж необходим на радио идеальный голос? Елена Упорова — об особенностях тембра, дефектах речи, диалектах и мировых тенденциях работы с голосом.

Американского журналиста Чарльза Мейнса интересуют паблики и публика

Журналист Общественного радио в Америке Чарльз Мейнс — о разнице между радиожурналистами и подкастерами и о подкастах в России: «Люди отошли от телевидения, но, чтобы они дошли до подкастов, нужно время».

Как работает студенческое радио МГУ

Студенческое радио факультета журналистики МГУ максимально воссоздает работу настоящей маленькой радиостанции. Сегодня на радио выходит более 13 программ разной периодичности. Об одной из них — преподаватель факультета журналистики МГУ, звукорежиссер «Радио России» Юлия Дунце.

Насколько востребованы радиоспектакли сегодня

Отечественному радиотеатру более девяноста лет. Радиодрама, то есть пьеса, написанная специально для постановки в студии радиотеатра, в нашей стране, как и во всем мире, стала отдельным жанром искусства, вобрав в себя опыт литературы, классического театра и кинематографа. О том, с чего начинался радиотеатр и где послушать радиоспектакли сегодня, — в материале ЖУРНАЛИСТА.

Как выжить христианскому радио

Подкасты становятся популярнее, и радиостанциям становится все сложнее привлекать аудиторию. Еще труднее выживать, если вы христианское радио и существуете за счет пожертвований слушателей. Мы узнали, как работает радио «Мария» в Санкт-Петербурге.

В честь праздника мы выкладываем номер журнала, посвященный радио, в открытый доступ. Прочитать его вы сможете по этой ссылке после регистрации.