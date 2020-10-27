Радиохолдинги объединились для создания онлайн-радиоплеера

Радиохолдинги объединятся в ассоциацию «Индустриальный радиоплеер», которая станет управлять единым онлайн-плеером. Проект его создания обсуждается уже несколько лет, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу Российской академии радио Александра Полесицкого.

В качестве учредителей в ассоциацию войдут «Европейская медиагруппа», «Газпром-медиа радио», Krutoy Media, «Радио Шансон», ожидается подтверждение от «Русской медиагруппы». Помимо потенциальных учредителей подтвердили участие в плеере также холдинги ВГТРК и «Выбери радио», радиостанции «Звезда» и «Комсомольская правда».

Радиовещатели рассчитывают, что единый радиоплеер позволит увеличить доходы в интернете, чему сейчас мешают сторонние агрегаторы. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, в первом полугодии 2020 года затраты рекламодателей на радио упали на 37%, до 4,6 млрд руб. Однако в Москве рекламные доходы радиостанций уже возвращаются к прошлому году.

Планируется, что проект представят в конце ноября, а операционно плеер запустится до конца года. Учредители ассоциации сейчас авансируют затраты на запуск, в дальнейшем расходы будут финансироваться за счет взносов радиостанций, представленных в плеере. Ранее планировалось, что компании потратят на разработку сервиса 3 млн рублей, для слушателей он будет бесплатным.

Единый плеер в перспективе будет способствовать росту аудитории, а также упростит станциям доступ к данным. Он будет работать по аналогии с «Витриной ТВ», которую медиахолдинги хотят сделать единым поставщиком 20 общедоступных телеканалов для интернет-площадок. Он также будет способствовать борьбе с пиратством.