Радиоиндустрия попросила скидку на распространение сигнала в FM-диапазоне

Руководители Российской Академии Радио (РАР) попросили гендиректора «Российской телевизионной и радиовещательной сети» Андрея Романченко на полгода снизить на 50% плату за распространение сигнала в FM-диапазоне. Это позволит большинству радиостанций продолжить работу в сложившихся экономических условиях.Соответствующее обращение опубликовано на сайте Союза журналистов России:

Мы надеемся, что за это время ситуация стабилизируется, и мы сможем вернуться к прежним условиям сотрудничества. Готовы в случае необходимости обратиться вместе с вами в соответствующие государственные органы для получения необходимой поддержки.

Плата за сигнал является для всех радиостанций второй по размеру статьей расходов после трат на зарплаты. Если ситуация в экономике будет развиваться по худшему сценарию, большинство радиостанций начнут закрывать локальные станции, а также сокращать зону распространения сигнала национальных станций. Это приведёт к печальным последствиям для всей российской радиоотрасли.

В РАР ожидают падения рынка радиорекламы на 30−40% в годовом выражении.