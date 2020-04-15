Радиостанции готовятся к сокращению рекламных доходов

Аудитория радиостанций в Москве не упала, несмотря на резкое сокращение автомобильного трафика. Радио в городе по-прежнему слушают 6,4 млн человек ежедневно, или 59% населения старше 12 лет. Однако радиостанции вслед за другими участниками рынка готовятся к сокращению рекламных бюджетов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Mediascope Radio Index.

Основными слушателями радио считаются автомобилисты, однако все десять крупнейших радиостанций показали небольшой прирост аудитории, за исключением «Дорожного радио». Так, «Авторадио» увеличило охват до 11,2% в марте против 10,7% за квартал, «Европа плюс» до 10,5% против 10%. Выросла аудитория и других музыкальных станций. По данным опроса Mediascope, в последнюю неделю марта только 19% опрошенных в Москве отвечали, что стали слушать радио реже; во вторую неделю апреля такой ответ дали уже 31%. Но заметно выросло и количество тех, кто стал слушать радио чаще, — с 17,6% до 27,3%.

Гендиректор «Мультимедиа холдинга» ММХ Евгения Киселева отметила, что 30% радиовещания ретранслируется онлайн, поэтому радио в меньшей степени зависит от автомобильного трафика. За счет аудитории, которая обычно слушала радио в машине, «Наше радио» и другие станции ММХ ощутили сильный прирост в интернете.

Снижение аудитории «Дорожного радио», принадлежащего «Европейской медиа группе» (ЕМГ), в компании связывают с сильной ассоциацией формата с автомобильной тематикой и перестраиванием возрастной части аудитории на новостной контент. При этом ЕМГ готовится к сокращению рекламных бюджетов. За март его оценили в 18% в целом по рынку без учета бартера и взаимозачетов, рекламные доходы группы по итогам месяца упали на 6%.

ММХ не ощутил сокращения рекламы в марте, но в апреле и мае бюджеты могут сократиться на 30−40%. Krutoy Media (Love Radio, «Радио Дача» и др.) тоже не зафиксировал падения рекламы в марте, но в апреле оно «очевидно, будет»: снимают или переносят рекламные кампании в первую очередь event-индустрия, торгово-развлекательные центры, авиаперевозчики, туркомпании, организации общественного питания.

В целом рекламный рынок может обрушиться из-за пандемии и текущего экономического положения. Ожидают сокращение доходов и в СМИ, из-за чего отрасль уже попросила поддержку со стороны государства.