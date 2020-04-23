Радиостанции просят властей о помощи

«Устрашающая» запись, на которой звучат слова с просьбой о помощи, вышла в эфир региональных радиостанций. Ее разослал аноним. Масштабные компании и станции не рискнули выпустить запись в эфир, но небольшие организации с радостью приняли участие в ее продвижении.

Начало записи сопровождается шипением и музыкой танца маленьких лебедей. Звуки сменяются голосом ведущего: «Очень скоро эта тишина в эфире вашей любимой радиостанции может звучать не 10 секунд, а 24 часа». Диктор говорит, что радио всегда являлось первым другом политики. Оно уведомляло о тех или иных событиях, предупреждало о бедствиях и трагедиях. И теперь настал тот самый момент, когда радиостанции просят власти о помощи.

Заместитель министра цифрового развития Алексей Волин 21 апреля заявил, что пандемия коронавируса катастрофическим образом повлияет на радиостанции, благодаря чему они могут потерять около 80% прибыли от рекламы.

В ролике говорится, что радиостанции не требуют от власти денег и единственное, что они хотят, — это частичное снижение части налогов и платежей. НСН попытались найти анонима, разославшего запись по станциям. И одна из таких попыток привела их к основателю радиостанции «Серебряный дождь» Дмитрию Савицкому.

Дмитрий сказал, что не причастен к этому действию, но мнение о нынешней ситуации с радио высказал. По его словам, история ужасная и в случае, если власти не проработают проблему, то многие станции по России вскоре закроются.