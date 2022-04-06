Радиостанция «Эхо Петербурга» объявила о начале ликвидации

В Санкт-Петербурге начался процесс ликвидации радиостанции «Эхо Петербурга» после того, как совет директоров ликвидировал головные сайт и радиостанцию «Эха Москвы». С сотрудниками расторгли трудовые договоры во вторник, 5 апреля, сообщил главред станции Валерий Нечай.

В своем письме, опубликованном в личном телеграм-канале, господин Нечай поблагодарил коллектив радиостанции и слушателей, а также отметил, что история радиостанции не заканчивается, и аудитории в ближайшее время стоит «ждать новостей». «Я по-прежнему и назло всем нашим недоброжелателям сообщаю, что история "Эха" не закончилась. В отличие от вас, нам не стыдно за то, что мы делали и продолжаем делать», — заявил он.

«Да, компанию, организацию можно закрыть, убить, уничтожить. Самым главным в "Эхе" были люди. И это самое ценное. Поэтому, так же как каждый из нас подарил частицу себя "Эху", он взял частицу "Эха" себе», — подытожил господин Нечай.

Сейчас коллектив редакции «Эха Петербурга» ведет YouTube-канал «Ищем выход».