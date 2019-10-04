Радиостанция «Маяк» объявила о запуске собственной премии для авторов подкастов

Открыт прием заявок на премию Russian Podcast Awards 2019. Если вы ведете свой аудиоблог и хотите, чтобы о нем узнала вся страна, этот конкурс для вас. Выбирать лучших будут пользователи Сети и профессиональное жюри.

К участию принимаются работы, сделанные за прошедший год.

Присылать свои работы, или ссылки на подкасты, которые вам интересны можно на russianpodcastawards.ru.

Заявки принимаются до 30 ноября 2019 года.

В конце года будут объявлены имена лучших подкастеров страны в нескольких номинациях. Они получат возможность звучать в эфире радиостанции «Маяк».

Наталия Шевченко, программный директор радиостанции «Маяк»:

Будущее радио – это подкасты. Сегодня большую часть из них создают не профессиональные радиоведущие, а люди разных профессий, для которых это скорее хобби, чем основной вид деятельности. Они самостоятельно записывают собственные аудиопрограммы на темы, которые им интересны, в которых они разбираются. Такие проекты звучат живо, свежо и эмоционально. Поэтому мы запускаем проект Russian Podcast Awards. Мы хотим дать талантливым подкастерам возможность быть услышанными аудиторией более 5 миллионов человек.

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