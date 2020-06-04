Радиостанция «Серебряный дождь» может прекратить вещание из-за кризиса

Основатель «Серебряного дождя» Дмитрий Савицкий заявил, что радиостанция может прекратить свое вещание из-за кризиса. Запись прямого эфира с Савицким 3 июня выложена на ютьюб-канале радиостанции.

По словам Савицкого, на 3 июня у радиостанции просто кончились деньги, а доходы за последние месяцы снизились на 99% из-за оттока рекламы. Он отметил, что ежемесячно для вещания им необходимо около 15 млн рублей, а в мае «Серебряный дождь» получил только 600 тысяч рублей.

Савицкий добавил, что сейчас нужно дотянуть до осени и дождаться восстановления рекламного рынка. Есть еще один вариант: после 4 июля, когда станции исполнится 25 лет, «Серебряный дождь» может сменить название и формат на полностью музыкальный.

Из-за кризиса редакции пришлось сократить 30% сотрудников и закрыть часть передач. В целом расходы радиостанции удалось сократить на 50%. Так, «Серебряный дождь» больше не выпускает новостные блоки по выходным, а также утром и поздним вечером в будни. Кроме того, радиостанция рассматривает возможность запуска системы сбора пожертвований от слушателей.