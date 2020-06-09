Радиостанция «Серебряный дождь» запустила сбор средств на продолжение работы

На прошлой неделе основатель и генеральный директор радиостанции «Серебряный дождь» Дмитрий Савицкий заявил о возможном закрытии проекта из-за финансовых сложностей. Они возникли на фоне оттока рекламодателей, связанного с пандемией коронавируса и кризисом.

В субботу, 6 июня, был запущен сбор средств, которые позволят «Серебряному дождю» продолжать работу. На момент написания этого текста слушатели пожертвовали более 7 900 000 рублей.

«"Серебряному Дождю" быть. Он будет вещать и останется в эфире благодаря вам», — отметил Савицкий в посте на странице радиостанции в фейсбуке.