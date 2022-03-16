Радиовещатели адресовали Мишустину коллективное письмо с просьбой мер господдержки

Региональные радиовещатели сообщают, что с марта 2022 года в отрасли наблюдается резкий отток рекламодателей. Сообщество переживает, что радиостанции останутся без средств к существованию: возможности вещать, делать программы, выплачивать зарплату сотрудникам. Журналисты просят принять оперативные меры государственной поддержки.

Представители бизнеса написали открытое письмо, адресованное премьер-министру Михаилу Мишустину. Авторы подготовили ряд предложений для поддержки радиоотрасли.

«Доходы региональных радиостанций – это выручка от рекламы. С марта 2022 года на радио наблюдается резкий отток рекламодателей. По экспертной оценке, он достигнет 90%, лишив радиостанции средств к существованию. <...> Главные расходы — это платежи операторам связи (в т. ч. и монопольным государственным компаниям), сборщикам авторских отчислений (РАО, ВОИС) и платежи федеральным радиовещателям», — пишут авторы письма.

Среди предложенных мер поддержки:

• смягчение налогового режима;

• льготное кредитование;

• субсидирование приобретения отечественного ПО и оборудования;

• дотации или смягчение финансовых условий с поставщиками услуг (операторы связи, авторские общества, арендаторы);

• снятие ограничений на рекламу слабоалкогольной и рецептурной продукции.

Письмо уже поддержали более 170 представителей бизнеса. Ознакомиться с текстом можно по ссылке.