8 февраля ушел из жизни Николай Николаевич Рахманов (1932-2021 гг.)

Патриарх российской фотографии. Один из мэтров, столпов отечественного фотоискусства. И это не высокопарное словозвонство. Это факт! Это огромная утрата для российской культуры, для фотографического и журналистского сообщества страны.

Николай Рахманов был высочайшим профессионалом. Он был чистосердечным, добрым человеком. Широко делился секретами своего фототворчества. Щедро дарил людям грани своего великого таланта. Обладал даром учителя, для кого-то гуру.

В истории мировой и отечественной фотографии останутся знаменитые московские фотопанорамы Рахманова, уникальные кадры (негативы, слайды) святынь и реликвий Российского государства, хранящиеся в Кремлевских музеях и запасниках.

Он оставил после себя весьма солидную библиотеку авторских фотоальбомов (порядка 90). Некоторые из них удивительны. Служили презентационными подарочными изданиями для высокопоставленных лиц и статусных персон. Самые высококлассные издания получили высокие награды и призы. Многие из них в зарубежных странах. Альбом «Москва» (1972 г.) отмечен в Лейпциге Гран-при и переиздавался 11 раз. Фотофолиант «Сокровища Московского Кремля» (1982-1984 гг.) удостоен международного приза «Самая красивая книга Швейцарии». Альбом был переиздан на всех европейских языках. В 1986 г. — на японском.

Главная тема творчества Николая Рахманова — Москва, Кремль.

Николай Николаевич публиковался и на страницах ЖУРНАЛИСТА. Его материал с фотографиями Москвы с высоты птичьего полета был размещен в 8-м номере 2013 года. Посмотреть его можно здесь.

Славен Николай Николаевич и своей общественной деятельностью. Член редколлегии журнала «Советское фото», член Совета по фотожурналистике при СЖ СССР. Много лет возглавлял секцию фоторепортеров при СЖ Москвы. Многолетний член Союзов журналистов СССР, России, Москвы. Председатель и член многих комиссий, оргкомитетов, жюри…Занимался преподавательской работой. И это лишь часть его подвижничества между бесконечными съемками.

Сделав столько для государства, общества, культуры, фотоискусства, Николай Николаевич Рахманов не удостоился ни одной правительственной награды, какого-либо почетного звания. Хотя заслуживал в полной мере и того и другого. В отличие от пробивных личностей, от лизоблюдствующих посредственностей, умеющих себя подать и продать, Николай Николаевич этого не умел. И не хотел! Потому возникла проблема по его захоронению на достойном кладбище. Но друзья с помощью вменяемых чиновников все-таки решили эту проблему. Воздав должное великому Фотографу, Человеку и Гражданину.

Отпевание Н. Н. Рахманова состоится в Храме святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище 11 февраля в 11 часов. Захоронение — на Троекуровском кладбище на аллее журналистов рядом с могилами Леонида Зорина и Сергея Фесуненко.

Фото: rosphoto.com