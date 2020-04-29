В России 10 лет идет «Дождь»

Несколько лет назад в числе постоянных подписчиков «Дождя» я была на концерте по случаю дня рождения любимого телеканала. Помню, концерт открыл Юрий Шевчук песней о майском дожде, который звонкой пеленой заполнил небо. Зал пел и танцевал, практически взявшись за руки. Сегодня, когда мы находимся в «душной и унылой пустоте» (из песни слов не выкинешь), хочется представить вслед за Шевчуком, как

Город наводнился вдруг Веселыми людьми, Вышли все под дождь, Хором что-то пели И плясали, черт возьми, Позабыв про стыд И опасность после С осложненьем заболеть. Люди под дождем, Как салют, встречали гром, Весенний первый гром.

Это время обязательно настанет.

У людей «Дождь» вызывал и вызывает различные чувства. Многие не смотрят канал, потому что любят наблюдать за жизнью из окна теплой квартиры, а город, страна, мир, показанные в сюжетах «Дождя», вызывают у них раздражение или ухмылку. Но «Дождь», как любой дождь, он разный: летний, легкий, тяжелый и затяжной. И какой бы он ни был, в течение 10 лет он питал все живое в нашей стране, благодаря ему выросло новое поколение людей. Без «Дождя» думающему человеку в России труднее было бы сохранить уровень своего человеческого достоинства. И много чего умного, талантливого и по-настоящему интересного не случилось бы в нашей жизни без «Дождя».

В дни юбилея канала представляем фрагменты интервью с генеральным директором «Дождя» Натальей Синдеевой.

— В 2014 году после опроса, проведенного «Дождем» про блокаду Ленинграда, вы попали в сложную ситуацию. Но вас тогда не закрыли. А томская телекомпания «ТВ-2» в том же году прекратила свое существование. Может быть, у вас есть какая-то «крыша»?

— Послушайте, нас фактически закрыли. Когда у тебя забрали 90 процентов твоей аудитории, считай, что тебя закрыли. И то, что мы выжили, выкрутились и продолжили жить, произошло благодаря нашим зрителям и тому, что я не сдалась. Никакой крыши у нас нет, потому что это все очень чревато. Мы наблюдаем, как легко управляются медиа через акционеров. У нас акционеры — это я и мой муж. И все управление может быть только через нас.

— Сегодня мы все стали свидетелями громких процессов, связанных с расследованием, которые проводят «Новая газета» и «Ведомости». О чем говорит всплеск интереса к расследованиям?

— К сожалению, в России, какие бы кто ни делал расследования, это ничем не заканчивается. А в любой цивилизованной стране любое расследование журналистов имеет вес, потому что власть сменяема, ей предстоят выборы на любом уровне. Политик там не может врать, обманывать, потому что рано или поздно это станет известно. У нас тоже многое становится сегодня известно обществу, но в итоге те, кто брал взятки, жульничал, вместо заслуженного наказания, как правило, получают пряники и повышения по службе.

— Расскажите о целевой аудитории «Дождя».

— «Дождь» — это канал для людей, которые перестали смотреть телевизор, потому что перестали ему доверять, и «ушли» в интернет. Мы поставили перед собой задачу — вернуть этих людей к телевизору. И нам это удалось сделать.