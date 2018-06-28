Начальник жилищной инспекции центрального округа Москвы подала в суд на телеканал «Дождь»

Начальник Государственной жилищной инспекции по Центральному административному округу Москвы Надежда Булаева подала к телеканалу «Дождь» иск о защите чести и достоинства.

Поводом для иска стал сюжет о москвиче Сергее Степаняне, который заявил, что Булаева владеет незадекларированным домом. Степянян выступает в иске вторым ответчиком. Сюжет вышел 3 марта в программе «Бремя новостей». В нем живущий в коммунальной квартире в Пресненском районе Москвы Степанян привел данные о том, что глава жилищной инспекции ЦАО владеет участком с двумя домами в подмосковном Алабушево. В материале отмечалось, что один из них не задекларирован, а площадь второго в декларации меньше, чем в техпаспорте.

Булаева требует признать сведения из материала на сайте и YouTube-канале телеканала не соответствующими действительности. Она просит удалить материал с сайта, опубликовать опровержение и взыскать с ответчиков по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда.