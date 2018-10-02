Яндекс назвал крупнейшие по аудитории медиахолдинги России

Rambler&Co, объединяющий «Рамблер», «Лента.ру», «Афиша», «Газета.ру», «Чемпионат.com» и другие ресурсы, занимает первое место по объему интернет-аудитории среди российских медиахолдингов.

В текущем месяце (здесь и далее с 1 по 24 сентября 2018 года) совокупное количество посетителей площадок Rambler&Co составляет 82,4 млн, а с учетом пересечения аудитории на разных платформах и устройствах (кросс-девайс) — 39,7 млн.

Такие данные содержатся в рейтинге «Топ сайтов» Яндекса, новом проекте измерений интернет-аудитории (есть в распоряжении Sostav).

В ТОП медиахолдингов также входят Hearst Shkulev Media (второе место), владеющий изданиями ELLE, Marie Claire, MAXIM, Woman.ru и другими, и «Комсомольская правда Digital» (третье место).

О том, что Яндекс займется измерениями интернет-аудитории стало известно 27 сентября. Компания обещала опубликовать открытый рейтинг 10 тысяч площадок Рунета до конца этого года.

На медиарынке исследовательский проект Яндекса считают хорошей альтернативой интернет-измерениям Mediascope. После того, как СomScore и Gemius свернули исследования онлайн-аудитории в России, компания Mediascope фактически стала монополистом в этом сегменте. Она предоставляет открытые данные в отличие от счетчиков (Google Analytics, Яндекс.Метрика), у которых они доступны только владельцам сайтов.

Медиакомпании неоднократно высказывали недовольство в отношении интернет-измерений Mediascope. Основные претензии — недостаточная объективность и прозрачность данных (измерения проводятся на основе панели размером 50 тысяч человек), а также необходимость учитывать кросс-платформенность медиапотребления.