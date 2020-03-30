Rambler Group анонсировала рейтинг заголовков СМИ «Гиперновости»

Rambler Group начала закрытое тестирование агрегатора новостей для измерения читательского спроса «Гиперновости», сообщили vc.ru в компании.

В режиме реального времени сервис анализирует спрос в поисковых и рекомендательных системах, соцсетях, агрегаторах новостей и блогах и составляет рейтинг популярных заголовков. Он формируется на основе уникальных посетителей и обновляется каждые 10 секунд, объяснили в компании. В «Гиперновостях» также можно смотреть рейтинг за временные отрезки от 30 секунд до часа. Похожим образом уже работает агрегатор новостей Mediametrics.

Чтобы присоединиться к закрытому тестированию, нужно оформить заявку в разделе «Добавить сайт» на top100.rambler.ru и установить счётчик «Рамблер/топ-100». Полученный код нужно добавить на сайт издания и написать письмо в службу поддержки для открытия доступа к сервису.