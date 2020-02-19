Rambler Group и «Матч ТВ» больше не имеют друг к другу претензий

Компании Rambler Group и «Матч ТВ» урегулировали спор о футбольных трансляциях. Все вопросы, которые компании хотели выяснять в суде, они разобрали во внесудебном порядке. Об этом говорится в заявлении компаний, которое цитирует «Интерфакс»:

Спорный контент был удален, взаимных претензий мы больше не имеем. Нам важно действовать в рамках правового поля, чтобы формировать прозрачную среду для всех участников, а также следить за соблюдением прав на интеллектуальную собственность. Мы рады, что сегодня нам удалось достигнуть взаимопонимания по данному вопросу.

Ранее Rambler Group обратилась в суд с требованием блокировать трансляции Английской премьер-лиги на сайте «Матч ТВ». Телеканал в свою очередь обратился в Мосгорсуд с требованием о прекращении нелегального использования видеоконтента РПЛ в отношении сайта «Чемпионат.com», входящего в состав Rambler Group.

В середине декабря стало известно, что телеканал «Матч ТВ» и стриминговый сервис Twitch удалили контент, из-за которого у них разгорелся конфликт с медиахолдингом Rambler Group. Им перестала грозить блокировка со стороны Роскомнадзора.

Ранее Rambler Group заявила, что «Матч ТВ» незаконно распространял видео Английской футбольной премьер-лиги с августа по ноябрь 2019 года. Аналогичные обвинения в свой адрес получил сервис Twitch.