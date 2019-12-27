Rambler Group подала иск к «Матч ТВ»

Rambler Group подала иск о прекращении распространения фрагментов видео матчей Английской футбольной премьер-лиги на «Матч ТВ». Об этом сообщили в четверг в пресс-службе компании со ссылкой на руководителя спортивных проектов Rambler Group Михаила Гершковича.

«Rambler Group уже подала в Мосгорсуд исковое заявление в отношении «Матч ТВ», в котором мы потребовали лишь прекращения распространения незаконного контента — отдельных фрагментов видеоряда матчей АПЛ. Дата первого заседания пока не назначена», - привели в пресс-службе слова Гершковича.

Мосгорсуд 10 декабря удовлетворил требование Rambler о предварительной блокировке трансляций Английской футбольной премьер-лиги на сайте телеканала «Матч ТВ» из-за нарушений авторских прав. В Rambler заявляли, что претензии относятся к фрагментам, распространявшимся на сайте телеканала с августа по ноябрь 2019 года.

Ранее Rambler подал иск из-за пиратских трансляций матчей АПЛ также против стримингового сервиса Twitch, потребовав выплаты рекордной компенсации в 180 млрд рублей и блокировки Twitch. Позднее стороны пришли к соглашению об урегулировании спора без денежной компенсации, и 20 декабря Мосгорсуд прекратил производство по иску.