Rambler Group подписала меморандум о социальной рекламе в интернете

Rambler Group, «Яндекс», Mail.ru, Общественная палата России и «Институт развития интернета» подписали меморандум о социальной рекламе в интернете, говорится в сообщении Rambler Group.

Цель документа — помочь интернет-компаниям упростить проверку рекламы на предмет потенциального мошенничества и защитить добросовестных рекламодателей и пользователей сети. Компании самостоятельно определят объем, формат и средства распространения социальной рекламы, а экспертный совет будет отбирать социально-значимые проекты для размещения на ресурсах участников меморандума.

«Надеюсь, что подписание меморандума — только первый шаг, и в дальнейшем к нему присоединится еще больше компаний-участниц. Пандемия показала, насколько сейчас важно развитие социальных проектов. Ведущие интернет-компании готовы их активно поддерживать, но для эффективного развития необходимы ясные и прозрачные критерии. Rambler Group как лидирующий медиахолдинг подключится к работе по формированию отраслевых принципов и подходов к дистрибуции социально-значимого контента. Вирус все еще свирепствует, и его экономические последствия не до конца понятны. Преодолеть их нам помогут только взаимная поддержка и высокая степень социальной ответственности», — отметил Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler Group.