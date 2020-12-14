Rambler Group расформирует агентство RNS

Группа компаний Rambler Group расформировывает информационное агентство Rambler News Service (RNS), сообщили «Ведомостям» три источника в компании. По их словам, 14 декабря сотрудники информагентства приглашены на zoom-конференцию «Будущее RNS». Собеседник в руководстве компании уточнил, что во время этой конференции и будет объявлено об изменениях.

Генеральный директор Rambler&Co Максим Тадевосян подтвердил, что агентство прекратит работу в прежнем формате. По его словам, отзывать выданную RNS лицензию СМИ холдинг не планирует, речь идет о преобразовании RNS и запуске нового проекта. Уточнить, что представляет собой новый проект, Тадевосян отказался, заявив, что сотрудникам RNS предложат присоединиться к нему, либо продолжить работу в структурах Rambler Group.

После сделки со «Сбером» Rambler намерен изменить структуру портфеля своих активов, объяснил Тадевосян. «Вместе с новым акционером мы пересмотрели стратегию, которую утвердили еще летом», — говорит он. По его словам, Rambler планировал представить новую стратегию еще в ноябре, но из-за второй волны пандемии отменил презентацию. Теперь холдинг рассчитывает презентовать новую стратегию в конце I квартала 2021 г., уточнил Тадевосян.

Агентство RNS было запущено в ноябре 2015 г. В Rambler тогда говорили, что оно «восполнит существующий в Рунете дефицит качественной и оперативной деловой информации». На данный момент на сайте агентства доступны 11 новостных лент, в том числе по темам экономики, финансов, ТЭК, интернета, промышленности, потребительских рынков, IT и медиа, транспорта. В последнее время посещаемость RNS падала. По данным Similarweb, число визитов на сайт с десктопов и мобильных устройств сократилось с 1,35 млн в июне 2020 г. до 370 тыс. в ноябре.