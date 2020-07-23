Rambler Group выпустили приложение «Живой журнал» с современными дизайном и функционалом

Приложение будет доступно пользователям iOS, для Android расширят функционал. Для авторов разработали конструктор постов, а управление сделали, по словам Rambler Group, более понятным.

О работе конструктора постов рассказали подробнее в компании: «Каждый элемент записи теперь представлен в виде отдельной карточки, поэтому пользователю больше не нужно скроллить весь пост до конца, чтобы его отредактировать. Карточки можно менять местами, нажав и удерживая, и удалять, потянув вверх». Над постами можно будет работать кросс-платформенно, то есть с разных устройств, черновик автоматически сохраняется.

Для подписчиков функционал тоже расширили: можно будет общаться лично с авторами или другими пользователями. Также появятся push-уведомления. А переключаться между разделами можно будет свайпом.

Старые материалы при этом никуда не исчезнут, более полутора миллиардов записей будут доступны в архиве.

О том, как будет выглядеть новый функционал, команда LiveJournal представила видео.