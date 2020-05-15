Rambler Group запустила платную подписку на свои издания

Rambler Group запустила платную подписку, которая отключает рекламу на более 20 медиаресурсах группы, в том числе на сайтах Lenta.ru, «Газета.ru», «Чемпионат.com», «Афиша», «Секрет фирмы» и других изданиях, рассказали в компании.

Читать материалы на сайтах без рекламы предлагается за 65 руб. в месяц, оплатить услугу можно бонусами «Спасибо» от Сбербанка. Кроме того, владельцы карт Сбербанка могут вернуть 5% от стоимости подключения сервиса на бонусный счет программы лояльности «Спасибо».

Отключать рекламу в интернете можно и с помощью бесплатных приложений, и число желающих ими пользоваться только растет. В 2019 году, по данным Deloitte, им пользовались 42% россиян.