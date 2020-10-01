Rambler объединит Lenta.ru, Gazeta.ru и другие издания на одном сайте

В Rambler Group обсуждают возможное объединение своих изданий: Lenta.ru, Gazeta.ru, «Афиша», «Чемпионат» и RNS. Предлагается объединить СМИ на одной платформе, которая сейчас находится в разработке. При этом у каждого издания останется отдельный сайт.

Название для этой платформы выбирается путем голосования внутри Rambler Group. По словам источника РБК, холдинг хочет объединить аудиторию своих СМИ на одном сайте с помощью программы лояльности, чтобы пользователи переходили от контента одного издания к другому заинтересовавшему в рамках одного сервиса. Платформу могут назвать «Пряник» или «Луч».

В электронных письмах сотрудникам также предлагается проголосовать для выбора нового названия Rambler & Co. В сообщении говорится, что медиа Rambler Group давно готовы к изменениям, новому образу и визуальной концепции. Среди предложенных вариантов — «Ракета», «Волна» и «Рамблер». Rambler Group может пополнить свой актив изданием о финансах, бизнесе и будущем. Сотрудникам было также предложено проголосовать за его название — «Секрет» или «Высота».