«Рамблер» выяснил, как часто россияне используют отечественные стриминговые сервисы

Согласно опросу Rambler&Co, подписки на отечественные аудио- и видеосервисы сейчас есть у 62% и 60% респондентов соответственно.

У 33% опрошенных россиян количество подписок на аудио- и видеосервисы не изменилось. У 21% их стало меньше, у 11% — больше. Остальные пользуются стриминговыми платформами не на постоянной основе.

При этом 39% респондентов тратят на подписки до 200 рублей в месяц, 28% — от 200 до 400 рублей. 21% готовы платить за контент более 600 рублей, 12% — от 400 до 600 рублей в месяц.

Большинство респондентов (62%) уже не могут представить свою жизнь без подписок на видеосервисы. Из них 34% не ощутили потерь после ухода зарубежных компаний с российского рынка, так как всегда пользовались отечественными платформами. 26% сменили западные аналоги на российский сервис, 23% временно отменили все действующие подписки. 17% пока продолжают пользоваться услугами иностранных компаний.

В марте-апреле 2022 года из каталогов видеосервисов россияне предпочитали следующие жанры: 15% — комедии, 14% — фантастика, 13% — детективы, 12% — приключения, 10% – документальные фильмы.

Опрос проходил на портале «Рамблер» с 20 по 25 апреля 2022 года, охват составил более 400 тысяч пользователей, среди которых 70% мужчин и 30% женщин в возрасте 18–45 лет.