Rambler&Co назвал тренды медиапотребления в России 2020-2021

Rambler&Co заявил, что из-за пандемии привычки пользователей новостных ресурсов изменились, а интернет-СМИ стали конкурировать с телевизионным прайм-таймом.

Изменение часов потребления медиаконтента. По данным исследования медиапотребления группы компаний, таких как Lenta.ru, «Чемпионат», Афиша Daily и других, локдаун сместил время серфинга в Сети к началу телевизионного прайма — с 19:00. Таким образом интернет-СМИ напрямую с ним конкурируют. Пользователи стали дольше задерживаться на новостных ресурсах в будни вместо просмотра ТВ (на 7% и 10% по данным «Яндекс.Метрики»).

Миграция пользователей интернет-изданий из десктопа в мобайл. В коронавирус распределение использования девайсов изменилось. Весной 2021 было следующее соотношение: десктоп — 26%, мобайл — 74% (по данным «Яндекс.Метрики»). Из-за локдауна люди стали чаще использовать личные гаджеты, чем рабочие, соответственно, для интернет-серфинга пользователи оставались на тех же устройствах.

Рост регионального потребления новостных ресурсов. У всех регионов оказалась общая новостная повестка, соответственно, источники для получения информации оказались тоже общими. Таким образом общий прирост из регионов на 2020-2021 год составил примерно 16,5 млн пользователей.

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