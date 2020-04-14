Рамзан Кадыров перепутал «Новую газету» и «Эхо Москвы»

Глава Чечни Рамзан Кадыров 13 апреля эмоционально высказался о «Новой газете». Он обвинил издание в «античеченской травле»:

Мне непонятно самому и, тем более не понятно, каким образом мне нужно объяснить своему Народу общеизвестный факт финансирования уважаемым (по сути государственным) «Газпромом» информационно-диверсионной антироссийской газеты, продажные журналисты которой получают награды на Западе и в США? Почему могучая цитадель нашего суверенитета, — ФСБ, — фактически потворствует деятельности иностранной агентуры, которая, прикрываясь, якобы, «свободой слова», пытается своими лживыми мифами снова повесить на мой Народ ярлыки закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы?

Но уже спустя два часа извинился. Оказалось, что он в «горячке» перепутал «Новую газету» и «Эхо Москвы», которое в отличие от газеты действительно входит в медиаструктуру «Газпрома»:

«Надеюсь, поймете меня, ведь разницы между двумя этими редакциями практически не вижу — несут одну чушь против моего народа и моей республики!» — написал Кадыров и в конце добавил: «Извиняюсь, если что-то не так!».