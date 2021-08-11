Рамзан Кадыров стал лучшим «мобильным репортером»

Местный госканал вручил премию в конкурсе лучшего репортера главе Чечни. Кадыров удостоен 45 тысяч рублей за «качественный контент, плодотворную работу и активное содействие в освещении событий происходящих в регионе», заявляет сайт телекомпании «Грозный».

Госканал отмечает, что руководитель региона присылает им «самые эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест, зачастую снятые в экстремальных условиях» и успевает снимать прямые эфиры с комментированием происходящего. Рамзан Кадыров предоставил каналу «эксклюзивные видеокадры, где показал живность, обитающую в его саду». В том числе он «познакомил подписчиков с собственным попугаем».

В прошлом году Кадыров назвал чиновников, которые не подписаны на ЧГТРК «Грозный», опасными людьми. Директор телеканала Чингиз Ахмадов в свою очередь заявил, что готов убивать противников главы Чечни. «Враги Рамзана Кадырова являются врагами всего чеченского народа, с ними нужно бороться разными способами, включая убийство», — сказал Ахмадов в Instagram.