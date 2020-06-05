Расходы ВГТРК на контент в 2019 году почти в два раза превысили доходы

РБК проанализировал финансовые результаты отечественных телевещателей по РСБУ. В последние годы это единственная доступная информация об экономической деятельности телеканалов: ни один из них свои показатели по МСФО не раскрывает.

У ВГТРК наблюдается самый большой разрыв между доходами и расходами. В прошлом году компания потратила на производство и продвижение контента на 27 млрд рублей больше, чем заработала. Эту разницу удалось нивелировать за счет государственных субсидий (почти 26 млрд в 2019 году) и других источников доходов. Чистый убыток холдинга в итоге составил 553 млн рублей.

Больше всего выручка выросла у телеканала «Супер» — в 2,6 раза до 676 млн рублей. РБК объясняет это тем, что запущенный в январе 2018 года новый канал «Газпром-медиа» не сразу получил доступ к домохозяйствам, что испортило ему статистику за тот год. На втором месте по этому показателю находится телеканал «Пятница» — рост на 13% до 7,6 млрд рублей. Однако «Пятница» показала наибольшую чистую прибыль — почти 2 млрд рублей.

Самый сильный рост продемонстрировал «Пятый канал» — его прибыль увеличилась с 453 млн рублей до 899 млн рублей. Максимальный рост операционного убытка показал канал Минобороны «Звезда», он же получил рекордный чистый убыток: с 74 млн в 2018-м до 343 млн руб. в 2019-м. Но самый большой чистый убыток у «Первого канала» — он составил 4,1 млрд рублей, но снизился на 39% по сравнению с 2018 годом.

«Газпром-медиа» не стала сообщать финансовые результаты каждого из своих каналов. Известно, что выручка всего холдинга в 2019 году — 98 млрд рублей, операционный убыток — 4,8 млрд рублей, а чистый — 4,7 млрд рублей.