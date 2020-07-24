Профессия

Объединенный журфак. Вопросы после лекции. Светлана Распопова

Теги: 
Объединенный журфак
вопросы после лекции

Видеобеседа с автором лекции «Комментарий: второе дыхание жанра»

 

Студенты Московского Политеха и зрители лекций «Объединённого журфака» Ирина Романова, Дарья Перкокуева и Яна Якушкина задали вопросы инициатору проекта Светлане Распоповой о создании проекта «Объединенный журфак» и о том, как можно реформировать факультеты журналистики после окончания пандемии.

Справка

В апреле ЖУРНАЛИСТ запустил проект «Объединенный журфак» с бесплатным доступом всех желающих к видеолекциям преподавателей факультетов журналистики и практикующих журналистов. Проект вызвал большой интерес среди будущих журналистов, которые захотели  в нем поучаствовать. Так, студенты факультета издательского дела и журналистики Московского Политеха и факультета журналистики Воронежского государственного университета связались с авторами видеолекций и задали им свои вопросы.

В рамках проекта «Объединенный журфак» мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: запишите видеолекцию по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».

Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение. Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.

Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.

 
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24 июля 2020

Июл 24, 2020

Профессия

Объединенный журфак. Вопросы после лекции. Светлана Распопова
Видеобеседа с автором лекции «Комментарий: второе дыхание жанра»

Профессия

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