Светлана Распопова: «Внутри нормального человека всегда идет борьба с собой»

В издательстве «Флинта» вышел новый учебник для бакалавров «Прикладная этика журналиста». Его автору Светлане Распоповой ЖУРНАЛИСТ задал вопросы о том, как возникла идея создания этого учебника и почему разговоры о саморегулировании журналистов все больше уходят сегодня на обочину профессии.

— Начну с личного признания: профессиональная этика журналиста как учебная дисциплина ничем мне не запомнилась. Помню учебники, где было много теории, а вот разбора реальных случаев из практики журналистов не припомню вовсе. Как вы пришли к идее написания учебника с таким интригующим названием «Прикладная этика журналиста»?

— Я несколько лет читаю курс «Профессиональная этика журналиста», и преподавание этой дисциплины для меня всегда было мучительным. Изначально я отталкивалась от уже существующих учебников Д.С. Авраамова и Г.В. Лазутиной. Но сегодня многое из того, что написано в этих учебниках, уже не работает, а современная журналистская практика дает нам иные примеры, которые совершенно по-другому могут быть осмыслены. Кроме того, у меня за плечами нет такого профессионального опыта, какой был у Авраамова и Лазутиной, но даже если бы он у меня и был, я бы не стала брать на себя роль третейского судьи, которая всегда неблагодарна. Мне хотелось написать учебник, который был бы максимально ориентирован на практику и на самостоятельный поиск студентов, поэтому практическая составляющая в учебнике выделена в отдельный раздел.

— В чем особенность преподавания профессиональной этики журналиста?

— Дело в том, что по сравнению с другими учебными дисциплинами мотивация на изучение профессиональной этики у студентов отсутствует, потому что практического опыта у них, как правило, нет. А если нет опыта, не возникают вопросы, в осмыслении которых и формируется личность журналиста. И никакие хартии и кодексы, какими бы распрекрасными они ни были, этического отношения к профессии не выработают.

Профессиональная этика журналиста часто рассматривается на занятиях как философская категория, как раздел социологии, а не как пространство дилемм. Этот путь сегодня не совсем продуктивный, потому что студентам не интересны научные изыскания ученых. Поэтому я выбрала иной путь — идти от конкретных коллизий, реальных случаев в оценке практикующих журналистов, мнения которых часто полярны.

— То есть этические коллизии из практики журналистов сегодня можно и нужно по-разному интерпретировать?

— Журналистика отражает жизнь. В чистом виде понять жизнь невозможно, потому что мы находимся под влиянием различных обстоятельств, на нас воздействует общественно-политическая обстановка в стране и в мире. В конце концов, мы просто взрослеем: со временем с глаз падают шоры, и мы обретаем новый опыт в понимании реальности. В одном из учебников по профессиональной этике журналиста рассматривалась ситуация, когда редактор снял из номера материал журналиста под давлением учредителя. Хорошо помню, как автор того учебника, характеризуя поступок редактора, попытался его понять и даже оправдать. Сегодня, спустя свыше 20 лет, решение этого редактора вызывает иную реакцию и по-другому может быть оценено.

— Ваш учебник действительно нестандартный, именно благодаря подборке этических коллизий и вариантов их решения с точки зрения сегодняшних российских и зарубежных журналистов. Это не просто учебник, а скорее книга-диалог о профессии, и сквозь нее проглядывают два важных вопроса: что делает журналистику профессией? Вы даете в учебнике ответ на этот вопрос?

— Несколько лет назад я была приглашена в агентство «Россия Сегодня» на встречу, на которой присутствовали сотрудники Министерства иностранных дел. Там возникла дискуссия относительно понятий «журналистика», «СМИ», «колумнистика». Мария Захарова, директор департамента информации и печати МИД РФ, с просьбой уточнить эти понятия обратилась ко мне, когда я в своем выступлении «разводила» журналистские, колумнистские, публицистические и пиаровские тексты, которые идут по массовым информационным каналам. Обычно на ум приходят готовые определения журналистики, которые дают закон «О СМИ» и разные учебники. Но в разговоре по существу эти определения оказались нерабочими, потому что у присутствующих не было четкого понимания того, что такое журналистика, когда и как она оформилась как профессия. Вот именно с этой дискуссии у меня начало складываться представление о структуре будущего учебника. Я для себя тогда поняла, что разговор о профессиональной этике я начну с этапов формирования журналистики, в которой важную роль сыграли профессиональные союзы, этические стандарты, профессиональные издания и система журналистского образования.

— Как бы вы охарактеризовали современную журналистику в России?

— Журналистикой сегодня называются сферы деятельности, которые к ней на самом деле никакого отношения не имеют. Много пропаганды и много развлекательного контента. Люди хотят удовлетворять свои гедонистические потребности, и им не хочется заморачиваться на выяснение причинно-следственных связей, погружаться в осмысление каких-то проблем.

— При каких обстоятельствах у людей может возникнуть потребность в журналистике и что может пробудить их интерес к критической повестке?

— Сегодня интерес к критической повестке может возникнуть только тогда, когда удовлетворение потребностей будет сопряжено с какими-то сложностями. Допустим, пошел человек в ресторан, а туда можно зайти только по промокоду. И у него может возникнуть вопрос: почему его права ограничили? Конечно, человек с небольшой зарплатой не столкнется с этой проблемой. Запрос на критическую повестку в СМИ возникает в обществе тогда, когда в нем становится больше людей обеспеченных, которые стремятся к удовлетворению не только насущных потребностей, но и эстетических, духовных и т.д. Думаю, что бытие и сегодня определяет сознание.

— В своем учебнике вы прослеживаете историю формирования журналистики через обзор регулирующих механизмов. Этот подход может прояснить, что сегодня происходит в российской журналистике?

— В учебнике я начинаю разговор с небольшого экскурса в историю журналистики. Говорю о том, что оформление профессии шло по двум путям: нормативного регулирования и саморегулирования. В странах с тоталитарным и авторитарным режимом журналистика может регулироваться только законами, которые принимает власть, а институт саморегулирования либо вообще отсутствует, либо присутствует очень формально, как бантик на коробке с тортом. Когда разговариваешь с российскими журналистами и спрашиваешь их, чем они руководствуются в своей работе, они говорят: конечно, законом «О СМИ». В России есть профессиональные союзы журналистов, Общественная коллегия по жалобам на прессу, но они действуют не очень эффективно, хотя люди, которые там работают, искренне заинтересованы в своей работе. Это происходит потому, что на заседания коллегии ответчики не являются, но хуже было бы, если бы коллегии вообще не было. Сейчас мы хотя бы можем узнать, что случаи нарушения журналистами этических норм не остались без внимания профессионального сообщества.