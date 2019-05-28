Распространение зарубежных СМИ в России без разрешения будет грозить штрафом

В России хотят установить административную ответственность за распространение продукции зарубежного периодического печатного издания без полученного на то разрешения. Соответствующий законопроект уже был принят Госдумой в двух чтениях, а 28 мая его рассмотрит Комитет палаты по госстроительству и законодательству.

Автором инициативы выступило Правительство, указав, что граждан штраф составит от 1 до 1,5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 2 до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч рублей с конфискацией распространяемой продукции.

Кроме того, инициатива предусматривает административную ответственность за изготовление или распространение продукции СМИ, в записи о регистрации которых не внесены изменения, фиксация которых является обязательной. Речь идёт об изменениях, касающихся смены учредителя, состава соучредителей, наименования, языка, примерной тематики и специализации средства массовой информации.

По словам зампредседателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Рафаэля Марданшина, поправки подготовлены в связи со вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О СМИ», согласно которому в настоящее время вместо ранее предусматривавшейся перерегистрации СМИ установлена процедура внесения изменений в запись о его регистрации.