Расследование нападения на журналистов «Свободы» приостановлено

Следственный отдел ОМВД по Кавказскому району Краснодарского края ответил на запрос относительно расследования уголовного дела по факту нападения на журналистов Радио Свобода в городе Кропоткин. Согласно полученной редакцией информации, предварительное следствие по этому делу приостановлено в связи с тем, что нападавших найти не удалось.

В редакции РС считают, что расследование фактически проведено не было:

Журналистов «Свободы» даже не допросили в качестве потерпевших.

27 марта 2017 года корреспонденты РС Сергей Хазов-Кассиа и Андрей Костянов отправились в Кропоткин снимать документальный фильм о намечавшемся «Тракторном марше» — протестах краснодарских фермеров против рейдерских захватов их земель.

Утром в день проведения марша на журналистов напали молодые люди в масках, избили их и похитили съемочную аппаратуру, уехав на ожидавшем их у гостиницы микроавтобусе. Журналисты вынуждены были провести весь день в отделе полиции и в больнице (Андрею Костянову сломали ребро). Аппаратура неожиданно нашлась в гостинице — по словам сотрудников отеля, в какой-то момент руководство попросило их спуститься в подвал «попить чаю», и, очевидно, в это время личные вещи и оборудование были подброшены в один из номеров.

Уголовное дело было возбуждено по статье 161 Уголовного кодексе РФ («Ограбление»), однако следствие приостановили уже в мае 2017 года, не уведомив об этом потерпевших.

Руководство медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода охарактеризовало «разбойное нападение» на журналистов, которые выполняли свои профессиональные обязанности, как абсолютно неприемлемое и неоднократно требовало провести всестороннее расследование инцидента с акцентом на роли местной полиции.

Международные правозащитные организации и журналистское сообщество в России также требовали проведения расследования и наказания виновных.

Источник: Радио Свобода