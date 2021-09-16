Расследователи OCCRP прекращают работу в России ради защиты журналистов

Центр исследования коррупции и организованной преступности на этой неделе прекращает работу в России, чтобы защитить журналистов «на фоне кампании Кремля против независимой журналистики».

«Сейчас наша работа в России может принести местным журналистам больше вреда, чем пользы, — заявил главный редактор OCCRP Дрю Салливан. — Это не значит, что мы прекратим писать о масштабной коррупции в этой стране. Просто мы понимаем, что правительство, по своему обыкновению, будет наказывать своих же граждан за сотрудничество с нами».

В заявлении организации сказано, что за последнее время большинство российских партнеров OCCRP власти внесли в список «иностранных агентов».

Российским сотрудникам OCCRP предложил переехать в другие страны. Тем, кто отказался, выплатили выходное пособие и помогли с поиском новой работы.