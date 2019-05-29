Книга жалоб для журналистов (идея для стартапа)

Разочарованная журналистка создала сайт для отзывов о редакциях
Окончив университет, Валерия Систранк начала работать в местной телекомпании, где ей приходилось быть одновременно всей съемочной группой — репортером, оператором и водителем. Она также отвечала за социальные сети. Работу она вспоминает как сущий ад. Один раз ее послали брать интервью у местного жителя, который перед этим стрелял в прохожего, зашедшего в его палисадник. Тот начал кричать на журналистку. Другой раз она брала интервью в неблагополучном доме, где ее укусил кот; после интервью пришлось сдавать анализы на бешенство. При годовой зарплате в 22 тысячи долларов денег едва хватало на еду.
На втором месте работы оказалось не лучше. К огромной загрузке прибавились придирки начальства. Валерия стала испытывать сначала психологические проблемы, а потом и проблемы со здоровьем. После консультаций с психологом она решила покончить с журналистикой и основать сайт, на котором такие же репортеры, как она, делились бы впечатлениями о работе в редакции. Нечто вроде краудсорсинговой оценки внутренней редакционной культуры, зарплат, заданий, условий работы. Жалобная книга для журналистов, проще говоря.
В студенческие годы она видела такой пример: популярный в США сайт RateMyProfessor.com позволяет студентом рейтинговать профессоров и оставлять анонимные отзывы. У этого сайта, правда, есть признаваемый всеми недостаток: популярны те профессора, которые развлекают студентов, а не требуют учиться. Впрочем, этот явный недостаток, наверное, нерелевантен для подобного проекта в сфере СМИ.
Валерия создала сайт RateMyStation.com для местных телекомпаний. Авторы могут оставлять анонимные отзывы, заполнив небольшую анкету-подсказку, структурирующую отзыв. Она сама проверяет отзывы (сверяет адреса, чтобы не было повторных). С 2017 года набралось 500 отзывов. Сайт стал неплохим подспорьем для кандидатов, ищущих работу на местных станциях и желающих узнать о подводных камнях.
О заработках проекта почти не сообщается. Виктория использует его также как платформу для продажи «сопутствующих» товаров: маек, кружек со смешными журналистскими надписями. Публикуются вакансии редакций, на чем тоже можно было бы собирать небольшие деньги. Кроме того, на сайте есть блог, куда пишут сама Валерия и еще три платных автора: тема связаны с трудовой культурой, контрактами, поиском работы. Тот факт, что привлекаемые авторы — платные, позволяет предполагать, что какой-никакой бизнес за проектом есть.
Похожую идею, только в куда более индустриальном масштабе, использует платформа Glassdoor, запущенная в 2008 году. Она адресована работникам всех отраслей (в основном средний и высший менеджмент), включая медиаиндустрию. На базе анонимных отзывов ей удалось построить различные сервисы, связанные с рынком труда. Glassdoor имеет базу на 770 тысяч компаний в 190 странах, в которой 40 миллионов отзывов. Сайт публикует рейтинги, индексы зарплат и прочие производные аналитические данные, и даже вручает работодателям премии по результатам анализа отзывов. В 2018 году Glassdoor была приобретена международной японской рекрутинговой компанией, называлась сумма в 1,2 миллиарда долларов.
Идея подобного отраслевого сайта для журналистов выглядит привлекательной. Спрос наверняка будет, но специфический — спрос на жалобы. Многие журналисты могли бы и хотели бы поделиться своим опытом, чаще всего обидами на редакцию и работодателя. А вот спрос на чтение о дрязгах и конфликтах в маленьких редакциях вряд ли будет большим. Единственная категория, которой такое чтение может быть полезным, — кандидаты, которые хотели бы узнать подноготную редакций, куда их приглашают на работу. Ведь все обсуждают увольнение ведущих журналистов из «Коммерсанта», но узнать о нравах в конкретной маленькой редакции практически невозможно. Единственный шанс — читать все профильные телеграм-каналы или искать слухи по социальным сетям. Отраслевой или специализированной книги жалоб нет.
Такой проект, несомненно, привлек бы внимание. Но понадобились бы существенные усилия, чтобы нейтрализовать негатив, который в российских условиях будет находить выход на такой платформе. Даже и в американской культуре, где люди стремятся быть nice в публичном пространстве, подобные проекты несут риск негатива. В США давным-давно уже существовал подобный сайт для газетных редакций. Но, в отличие от Glassdoor, создателям не удалось справиться с потоками негатива и они забросили проект.