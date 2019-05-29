Книга жалоб для журналистов (идея для стартапа)

Окончив университет, Валерия Систранк начала работать в местной телекомпании, где ей приходилось быть одновременно всей съемочной группой — репортером, оператором и водителем. Она также отвечала за социальные сети. Работу она вспоминает как сущий ад. Один раз ее послали брать интервью у местного жителя, который перед этим стрелял в прохожего, зашедшего в его палисадник. Тот начал кричать на журналистку. Другой раз она брала интервью в неблагополучном доме, где ее укусил кот; после интервью пришлось сдавать анализы на бешенство. При годовой зарплате в 22 тысячи долларов денег едва хватало на еду.

На втором месте работы оказалось не лучше. К огромной загрузке прибавились придирки начальства. Валерия стала испытывать сначала психологические проблемы, а потом и проблемы со здоровьем. После консультаций с психологом она решила покончить с журналистикой и основать сайт, на котором такие же репортеры, как она, делились бы впечатлениями о работе в редакции. Нечто вроде краудсорсинговой оценки внутренней редакционной культуры, зарплат, заданий, условий работы. Жалобная книга для журналистов, проще говоря.

В студенческие годы она видела такой пример: популярный в США сайт RateMyProfessor.com позволяет студентом рейтинговать профессоров и оставлять анонимные отзывы. У этого сайта, правда, есть признаваемый всеми недостаток: популярны те профессора, которые развлекают студентов, а не требуют учиться. Впрочем, этот явный недостаток, наверное, нерелевантен для подобного проекта в сфере СМИ.

Валерия создала сайт RateMyStation.com для местных телекомпаний. Авторы могут оставлять анонимные отзывы, заполнив небольшую анкету-подсказку, структурирующую отзыв. Она сама проверяет отзывы (сверяет адреса, чтобы не было повторных). С 2017 года набралось 500 отзывов. Сайт стал неплохим подспорьем для кандидатов, ищущих работу на местных станциях и желающих узнать о подводных камнях.