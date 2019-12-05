Районные газеты Якутии объединят в ГАУ «Сахапечать»

Заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Чокуур Гаврильев провел во вторник совещание с главными редакторами районных (улусных) газет. Обсудили реорганизацию ГАУ «Сахапечать» путем присоединения к нему 16 районных печатных редакций, сообщили ЯСИА в министерстве.

«Распоряжением главы Якутии от 25 ноября 16 районных газет будут присоединены к Сахапечати, таким образом мы завершаем процесс объединения всех улусных печатных СМИ в едином холдинге, — прокомментировал Чокуур Гаврильев. — За редакциями остается возможность самостоятельно издавать и распространять газеты, привлекать и распоряжаться внебюджетными средствами».

Как сообщил директор ГАУ «Сахапечать» Владимир Сыромятников, первый этап присоединения северных улусных газет в целом завершился успешно, для эффективного исполнения положений распоряжения будет учтен опыт проделанной работы ранее. В ходе совещания он проинформировал коллег о ходе и деталях предстоящей реорганизации.