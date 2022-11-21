Разблокированный аккаунт Трампа в Twitter* стремительно набирает подписчиков

Социальная сеть Twitter* разблокировала аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. После этого за несколько часов на его страницу подписались больше 50 млн человек.

Илон Маск восстановил аккаунт бывшего президента Дональда Трампа в Twitter* в субботу вечером, сообщает ABC News. Ранее он устроил опрос на предмет допуска экс-президента к соцсети, который был запрещен «навечно» предыдущим руководством Twitter* после событий 6 января 2021 года в Капитолии США. «Люди высказались. Трамп будет восстановлен. Vox Populi, Vox Dei», — написал Маск, что на латыни означает «голос народа, голос Бога».

Однако Трамп не собирается возвращаться в Twitter*, сообщает газета The Hill. «Я не вижу причин для этого, у них в Twitter* много проблем. Вы видите, что происходит», — цитирует издание Трампа с его онлайн-выступления.

Напомним, что в октябре Twitter* приобрел предприниматель Илон Маск. Он распустил совет директоров компании и поднял стоимость некоторых платных опций.

* Заблокирован на территории РФ