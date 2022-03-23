Размещение стендов на Книжном салоне-2022 будет бесплатным

Власти Санкт-Петербурга приняли решение в этом году сделать бесплатным для издательств размещение их стендов на площадке Международного книжного салона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил в понедельник вице-губернатор Борис Пиотровский.

«Долго думали, как поддержать книжников: книгоиздателей, книжные магазины и, конечно, читателей, и решили провести Книжный салон в новом формате. Мероприятие вновь пройдет на Дворцовой площади, но размещение стенда в павильонах для всех издательств будет бесплатным. Мы откажемся от праздничных приемов в рамках салона, и за счет сэкономленных средств и обеспечим бесплатное участие», – говорится в сообщении Пиотровского.

Вице-губернатор добавил, что вход для посетителей на все мероприятия салона также остается свободным.

Ранее председатель городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол сообщал, что Международный книжный салон в этом году планируется провести в середине мая. Его центральной темой станет празднование 350-летия со дня рождения императора Петра Великого.

Санкт-Петербургский международный книжный салон проводится с 2006 года и является одним из главных мероприятий для любителей чтения и профессионалов издательского дела. За годы работы салон превратился из книжной выставки в фестиваль, ставший визитной карточкой города. В предыдущие годы площадками салона были выставочный комплекс «Ленэкспо», Михайловский манеж и Манежная площадь. Организатором мероприятия выступает комитет по печати и взаимодействию со СМИ при поддержке Российского книжного союза.