Разработчики BBC создали возможность исключать со страниц новости с нежелательными для читателя ключевыми словами

Разработчики BBC экспериментирует с кастомизацией своей новостной ленты.

Программисты представили возможность исключать со страниц новости, содержащие нежелательные для читателя ключевые слова.

В качестве обоснования этой разработки в BBC использовали Reuters Digital News Report, в котором говориться, что треть читателей новостей уходят с лент, потому что считают, что новости влияют на их психическое здоровье. Ну и простое решение: если какие-то темы могут вызвать у читателя ощущение тревоги, тогда давайте дадим возможность их исключать из выдачи.

Конечно, подобные фильтры — это не какое-то уникальное решение. На сайте Guardian делали фильтрацию «лента без новостей о рождении наследного принца», кто-то исключает новости про Трампа из ленты, а кто-то делает выборку «хорошие новости».

Уникальность разработки BBC в том, что при «замьючивании» тех или иных ключевых слов, новости с этими словами не будут совсем удаляться из ленты. Вместо этого, заголовки и иллюстрации к этим новостям будут размыты. Ну и при повторном заходе на главную страницу сайта BBC браузер будет предупреждать о том, что появились новости, которые вы не хотели бы увидеть.

Кроме фильтрации контента по конкретным словам, в BBC разрабатывают систему, определяющую настроение материала: негативный, слегка негативный, позитивный.

«Мы не хотим делать наш алгоритм слишком умным, потому что контент это самое главное, и многое зависит от авторского стиля, например, от того языка, какой он использует. И у нас нет цели поменять работу журналистов и что-то им навязывать», — говорит Тим Колишоу, старший разработчик BBC R&D.

Алгоритм, который будет отвечать за такую кастомизацию, сейчас тестируются. Дата запуска такого сервиса не определена.