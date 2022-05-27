Разработчики идеи и регламента формата Медиаэтической медиации предлагают заполнить редакторам анкету

Разработчики идеи и регламента формата Медиаэтической медиации (МЭМ) подготовили анкету для главных редакторов и журналистов. Они предлагают работникам медиа представить себя на месте главного редактора, который столкнулся со следующей ситуацией: «Гражданин, задетый публикацией в Вашем издании, сообщает редакции, что опубликованный материал содержит фактические ошибки и/или неточности, определяет его характер как «позорящий», а потому недопустимый. Гражданин требует внесения изменений в текст публикации на сайте и принесения ему извинений». После этого журналистам предлагается ответить на несколько вопросов о том, какие действия они предпримут дальше.

Заполнить анкету можно по ссылке.