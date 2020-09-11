«Развилка»: 7 способов найти тему для материала

Преломите федеральную повестку по-своему

Первый тип инфоповодов — инфоповоды, про которые нельзя не говорить, то есть большие глобальные темы — это федеральная повестка. Например, тот же Фургал, сестры Хачатурян, Беларусь. Вопрос только, как такие темы преломить. Мы обычно преломляем их с точки зрения социалки и с точки зрения человека в этих обстоятельствах. То есть занимаемся не политическим разбором, а ищем свою нишу. Например, в случае с Беларусью мы писали о том, как связаться со своими родственниками, когда в Беларуси отключили интернет.

Мы совсем недавно пришли к идее сетки контент-плана, который мы создаем на месяц для всех отделов. Думаем об актуалке и о наших специфических темах и рубриках. Соответственно все темы, которые к нам приходят, мы прогоняем через фильтр наиболее популярных тем для «Развилки» и думаем о том, как это преломить и выдать. Условно, каждый год в конце августа нужно писать об арбузах и дынях, о том, как их правильно выбрать. Например, можно сделать инфографику — баттл между арбузом и дыней, которая расскажет, что из этого может быть опасным при покупке.

Мониторьте паблики

Второй тип — темы региональной повестки. Как правило, герои приходят к нам в редакцию со своей бедой. Так было и с расследованием в цирке на Автово, так было с поселком и усадьбой Муталахти в Ленинградской области, с экорасследованием по рекам. Или другой вариант, как находится такая повестка: мы мониторим региональные, ИНОГДА не журналистские паблики. Вторые ближе к блогам, где появляются новости района. Например, «Девяткино life», «Мамочки Мурино», паблики музеев.

Возьмите темы «из головы»

Третий тип тем — это те, которые приходят из головы или личной жизни, личного опыта. Поскольку мы определили аудиторию «Развилки» как людей, которые близки к нам, к нашему возрасту, к нашему мировоззрению, к нашей идеологии, ценностям, то мы просто обращаем внимание на то, с чем сами сталкиваемся в жизни, с чем нужно разобраться лично нам. Так появляются темы про контрацепцию, про секс в принципе, про треш в человеческой жизни.

Например, существует такая вещь как «отдаленное переживание». Допустим, вместо того чтобы самой начинать принимать наркотики, ты читаешь о том, как живет человек, который лечится в наркологическом центре и через чтение проживаешь этот опыт. И вроде как у тебя есть запретное переживание — ты удовлетворила свою потребность в приключениях — и, с другой стороны, осталась цела и невредима.

Отсюда же приходят простые развлекательные темы из разряда «Разберемся в типе петербургских заведений. Что такое рестопабы?» про какие-нибудь закусочные, рюмочные и все остальное.

У нас есть темы не только образовательные, развлекательные, простые или сложные, отстраненные, но и те, которые связаны с личным переживанием авторов, редакторов. Мне это очень приятно как главному редактору. Например, у нас есть текст про людей, которые столкнулись с фэтфобией, про трансгендерных людей, про то, как к ним обращаться, какие ошибки совершаются при общении с ними.

Обратите внимание на пресс-релизы

Конечно, инфоповоды появляются еще из пресс-релизов разных организаций. У нас или у людей, к нам близких — у преподавателей СПбГУ например, есть контакты пресс-служб. Если что-то интересное приходит, они нам предлагают это в качестве тем.

Не пренебрегайте Тик-током

Изначально я не регистрировалась в Тик-токе, потому что у меня было неоднозначное мнение. Большая часть моего окружения склонялась к тому, что это «глупая» соцсеть. На самом деле, нет. Тик-ток, как и любая соцсеть, формирует ленту под запрос. Если ты лайкаешь котов с говорящим ртом, то тебе и будут выпадать коты с говорящим ртом и твой Тик-ток будет «глупым» Тик-током. Я лайкаю таких котов, но, кроме этого, я еще лайкаю полезных героев и экспертов. Однажды мне в рекомендациях «выпала» женщина, которая держит свой частный приют, где реабилитируют асоциальных животных. Ее зовут Ольга. Это приют «Василек». Уже в начале сентября у нас выйдет большой документальный фильм о них и через призму конкретного приюта мы говорим о проблемах, которые связаны с животными в России: права животных, ветеринария государственная и частная.

Используйте личные контакты

Максимально действенный способ. Вот как у меня было: поехала писать один материал — репортаж про «Чистые игры». Это событие экологическое, уже, наверно, мирового масштаба, потому что «Чистые игры» проходят и в Африке, но придумали их в Петербурге. Я поехала в Петергоф писать о том, как проходят «Чистые игры» и случайно познакомилась там с человеком, который вел одну из развлекательных площадок на этом событии. Оказалось, что он работает дегустатором чая. По трудовой книжке он вроде технолог-специалист, но по факту он работает tea-тестером, то есть отбирает и купажирует чаи. Таким образом родилась идея нового текста.

Разговаривайте с незнакомцами

Полезно разговаривать со случайно встреченными людьми. А иногда и целенаправленно идти и разговаривать с незнакомцами. Например, текст про вебкам-моделей, которому уже больше полутора лет, родился благодаря тому, что мой заместитель и автор «Развилки» Соня Сенич любила ходить на «Живую библиотеку». Там она познакомилась с будущей героиней своего текста — вебкам-моделью без ноги.