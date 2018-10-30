Пользователям с блокировщиками рекламы закроют доступ к РБК

Издание РБК вводит платный доступ к контенту на сайте для посетителей, которые не хотят видеть рекламу. Как указано на сайте, подписка отключает баннеры на rbc.ru и обеспечивает его корректную работу. Пользователям, у которых установлены блокировщики рекламы (adblock), ограничат доступ к сайту РБК, сообщил представитель издания. Это примерно пятая часть его текущей аудитории.

Представитель РБК Егор Тимофеев:

Мы закрыли доступ к rbc.ru пользователям с adblock (около 20 % аудитории): при входе на сайт они видят сообщение с просьбой отключить блокировщик. В качестве альтернативы мы предлагаем скрыть баннеры за ежемесячный платеж в размере 90 рублей (на период скидки он составит 30 рублей) с сохранением полноценного доступа к контенту сайта.

По словам Тимофеева, Adblock-расширения нарушают неформальный договор между медиа и аудиторией, когда пользователи платят за произведенный контент своим вниманием к рекламе.

Скриншот: rbc.ru