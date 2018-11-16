Главный редактор журнала РБК принял решение об уходе из издания

Главный редактор журнала РБК Валерий Игуменов покинет свой пост в конце года, сообщил «Открытым медиа» источник в медиахолдинге. Позднее сам Игуменов написал об этом в своем Facebook.

Сам журнал в будущем году, по сообщениям сотрудников РБК, ждут большие перемены. По словам Игуменова, он «продолжит выходить,и бумажный тоже». Однако его выпуск планируется сократить. Скорее всего, выпускать издание будут раз в три месяца в зависимости от того, будет ли находиться реклама под конкретный выпуск.

Сотрудников печатной версии, по сообщениям источников медиахолдинга, ждет перезаключение контрактов и переход в новый отдел под предполагаемым названием «РБК Pro». Им предстоит проводить исследования рынка. Часть создаваемого продукта будет выходить в печати, а часть будет переведена в разряд платного контента.

Представитель РБК Егор Тимофеев, в свою очередь, сказал «Открытыми медиа», что будущее журнала обсуждается, но к финальному решению в холдинге пока не пришли:

Когда оно появится, мы расскажем о нем сотрудникам РБК, и только после этого будем готовы выступать с публичными заявлениями. В РБК действительно проходит внутренняя реорганизация редакционных команд, и это, в том числе, связано с развитием проектов с paywall-моделью.

Журнал РБК вышел из состава объединенной редакции в июле 2016 года, после того, как издание покинули шеф-редактор Елизавета Осетинская, главный редактор газеты РБК Максим Солюс и главред информационного агентства РБК Роман Баданин.

Валерий Игуменов занял должность главреда журнала РБК в мае 2014 года, проработав до этого более 10 лет в российском Forbes.

Финансовые показатели холдинга РБК планомерно ухудшаются. За девять месяцев 2018 года компания отчиталась о чистом убытке в 942 млн рублей — это почти в десять раз больше, чем по итогам аналогичного периода годичной давности. Тогда чистый убыток составил 97 млн рублей.