РБК назвал сумму исковых требований «Роснефти» к медиахолдингу

Сумма исковых требований «Роснефти» в рамках иска к принадлежащему Григорию Берёзкину РБК из-за статьи о продаже нефтяной компанией активов в Венесуэле составляет 43 млрд рублей. Об этом говорится в исковом заявлении «Роснефти», копию которого разместило само РБК.

«Истец оценивает причиненный ему вред в 43 млрд рублей», — говорится в документе.

В исковом заявлении отмечается, что оценка ущерба основывается на влиянии публикации на стоимость акций компании. Компания указывает, что в день публикации материала рост отраслевого индекса «ММВБ нефть и газ» составил 1,5%, а рост акций «Роснефти» после публикации перестал соответствовать этой динамике.

«Фактическая капитализация НК "Роснефть", которая на конец торговой сессии составила 3,679 трлн рублей, оказалась на 43 млрд рублей ниже, чем если бы котировки соответствовали динамике приведенного индекса. До момента публикации статьи динамика котировок истца соответствовала среднеотраслевой», — отмечает компания.

В качестве ответчика в заявлении указано ООО «БизнесПресс».

Ранее «Роснефть» сообщила, что обратилась в суд в связи с публикацией принадлежащим Григорию Березкину РБК материала о продаже нефтяной компанией активов в Венесуэле.

Компания отмечает, что это утверждение ввело в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов, исказило истинную суть сделки по полному прекращению деятельности «Роснефти» в Венесуэле и продаже компанией венесуэльских активов с их переходом под контроль компании, принадлежащей России.

Как отмечает компания, редакция РБК отказалась опровергнуть указанную информацию и принести публичные извинения.

В РБК ранее сообщили о том, что медиахолдинг готов отстаивать свою позицию.