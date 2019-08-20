РБК объявил об изменениях в руководстве объединенной редакции

На пост руководителя объединенной редакции медиахолдинга назначен Петр Канаев. С 2017 года он занимал должность первого заместителя соруководителей объединенной редакции. В новой должности руководителя он будет отвечать за работу сайта rbc.ru и газеты РБК. Он заверил, что редакционная политика РБК меняться не будет.

Игорь Тросников, занимавший пост соруководителя объединенной редакции, назначен заместителем генерального директора РБК. Он будет курировать процессы интеграции контентных подразделений РБК, повышения их экономической эффективности и трансформацию в контексте общей стратегии развития холдинга:

Медиарынок диктует новые требования к созданию и дистрибуции контента, повышению эффективности редакционных подразделений. Это амбициозная задача, и я благодарен руководству РБК за доверие и возможность профессионального роста.

Елизавета Голикова, занимавшая пост соруководителя объединенной редакции РБК, продолжит профессиональную деятельность за пределами медиахолдинга, в сфере, не связанной с журналистикой: