РБК продолжит работать на «удаленке»

С осени журналисты РБК при желании смогут работать из дома. Руководство медиахолдинга вдохновилось опытом «удаленки» и решило сохранить гибкий режим работы для большинства сотрудников. Также в будущем это позволит компании не зависеть от эпидемиологической ситуации.

Опрос внутри коллектива показал, что многим комфортно трудиться в смешанном графике. Из офиса будет работать только телеканал РБК. У остальных сотрудников не будет закрепленных рабочих мест. Все кабинеты станут переговорными для встреч, совещаний, брейнштормов или зонами коворкинга. Окончательный переход на новый формат займет несколько месяцев.

«РБК стал первым крупным медиа, которое отказывается от формата работы в офисе. Мы считаем, что будущее за гибким форматом работы, это станет нормой. Теперь технологии позволяют успешно работать дистанционно, бизнес будет перестраиваться, так что мы не боимся принимать такие решения и внедрять инновационные практики», — считает генеральный директор РБК Николай Молибог.

Согласно исследованию hh.ru, 72% офисных работников предпочли бы трудиться дистанционно и после окончания пандемии коронавируса. Их продуктивность за этот период не упала. Кроме РБК, переход на «удаленку» поддержали такие компании, как Google и Сбербанк.