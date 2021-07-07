Readovka объявило о блокировке сайта

К вечеру 7 июля издание Readovka заблокирует свой сайт — об этом сообщает РИА Новости. Приостановить деятельность необходимо по решению приставов: в случае отказа будет заведено уголовное дело. Как отметил редактор Алексей Костылев, медиахолдинг при этом работу прекращать не будет.

Ранее, 2 июля, Readovka сообщила о том, что в редакцию пришел судебный пристав с постановлением о прекращении работы сайта. Причиной стали «обеспечительные меры» по иску депутата «Единой России» Дмитрия Саблина, который обвинил издание в публикации материалов, порочащих его честь и достоинство. В своем Telegram-канале Readovka также сообщила, что за день до этого проходил суд, на котором Саблин потребовал удалить публикацию издания о «его незадекларированной яхте». За «неисполнение требований», хотя публикация и была удалена, издание уже заплатило штраф размером в 50 тысяч рублей. Следующим требованием стала блокировка всего сайта.

По словам Костылева, избежать блокировки невозможно, но в остальном Readovka продолжит прежнюю работу:

«Мы планируем завтра вечером блокировать сайт. Мы будем закрываться, потому нам действительно грозит уголовная ответственность, и мы не можем рисковать. В постановлении прозрачно сказано, если мы сами не сделаем это, то дальше нам светит [уголовная] статья.

Обжаловать это постановление мы уже никак не сможем. Соцсети [Readovka], скорее всего, продолжат работу в прежнем режиме».

Проверка по факту закрытия сайта пройдет 8 июля в 13:00. Срок блокировки не указан.