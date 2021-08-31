Readovka внесли в реестр запрещеных сайтов

Сегодня стало известно о внесении сайта Readovka в реестр запрещенных ресурсов. Это произошло после иска подмосковных судебных приставов. Ранее они прислали в редакцию постановление о блокировке всего сайта, которое издание обязано было исполнить до 8 июля.

«Все требования Видновского суда по иску депутата Саблина были нами выполнены, о чем должным образом были уведомлены и приставы, и сам суд. Но оказалось, что в современной России даже выполнение всех требований не гарантирует медиа безопасности. Да, конечно, мы будем добиваться отмены нашей блокировки, будем требовать, чтобы суд снял ограничения, но когда это произойдет, мы не знаем», – пишет редакция в своём telegram-канале.

Readovka также сообщает, что предполагала такой исход заранее, поэтому сайт перенесли на другой домен. Редакция пишет, что сдаваться не собирается и планирует обжаловать решение приставов.