Шесть советов для создания идеальной аудиоистории для радио и подкаста

Аудиоистории в формате коротких рассказов или длинных монологов привлекают внимание миллионов слушателей по всему миру. Хорошие подкасты и радиопередачи похожи на вкусный торт: вы смакуете каждый кусочек и всегда возвращаетесь за новым. Все, что вам нужно, чтобы приготовить его, — хороший рецепт.

Пишите сценарий истории так, чтобы ее было легко воспринимать на слух

Повествование должно быть понятным на протяжении всего рассказа, потому что слушателям не так легко вернуться к определенной части, как это было бы с написанной историей. Поэтому тщательно подбирайте слова. Убедитесь, что вы используете язык, который все могут понять. Сейчас не время хвастаться своим изысканным словарным запасом, используйте понятные слова.

Также лучше использовать короткие предложения и в каждом из них передавать одну мысль.

Создавайте у слушателя картину происходящего при помощи описаний

Используйте образы и описания для того, чтобы у слушателя сложилось представление о том, о чем вы рассказываете. Представьте, что вы объясняете что-то людям, которые никогда этого не испытывали. Расскажите, что вы видите, какие запахи чувствуете, что слышите, чувствуете или, может быть, пробуете на вкус. Все это важнейшие элементы, которые улучшат восприятие вашей истории.

Используйте эмоциональный крючок

Люди часто слушают подкасты или радио, занимаясь чем–то другим. Например, сидя в машине в час пик или готовя еду. Эмоциональный крючок — это идеальный способ привлечь внимание слушателя, независимо от того, что он сейчас делает. Например, в подкасте S-Town, в котором расследуется дело сына богатой семьи, такой крючок используют в начале выпусков, чтобы сразу завладеть вниманием слушателя.

Включайте больше героев и голосов

Конечно, это нужно не всегда, но иногда дать высказаться тем, кто может что-то рассказать по теме вашего выпуска, может быть полезно. Например, в аудиофильме Шазы Валида Whatever Happened to Hope: Egyptian Youth Post Revolution, режиссер дал рассказать молодежи свои истории, связанные с египетской революцией. Это сделало историю более яркой и узнаваемой. Герои помогут вам воссоздать те события, а слушателям установить смысловые связи.

Добавляйте звуки и аудиоэффекты

Конечно, большую часть истории вы рассказываете при помощи слов, но важным штрихом будут и атмосферные звуки. Например, вы рассказываете о путешествии героя по Кубе. Добавьте звук хлопнувшей дверцы автомобиля или звуки с фермы. Выбранные звуки заставят слушателя чувствовать, что он едет рядом с ним. Редактируя выпуск, подумайте о том, какие аудиоэффекты вы можете включить в свое повествование, чтобы позволить слушателям погрузиться в него.

Практикуйтесь

Учитесь рассказывать. Ваша история не должна звучать, как сухой сценарий, или быть трудной для понимания. Также важно работать над голосом, учиться расслаблять голосовые связки перед записью. Необходимо подумать и о динамике вашего рассказа. Сделав простую паузу, можно создать напряжение у слушателя, который потом будет с интересом слушать каждое ваше слово. Еще важно не забывать учиться. Слушайте, как ваши любимые телеведущие или ведущие подкастов рассказывают свои истории, анализируйте их методы и перенимайте их стиль, подстраивайте его под себя.

Конечно, не все советы могут вам помочь. Вам можно воспользоваться лишь теми, которые подойдут вашему проекту и заставят его работать на вас.