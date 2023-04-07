Рецепт новостного сюжета: схема, хронометраж, сюжет

Рецептом поделился Дмитрий Маслак, собственный корреспондент CGTN-Русский
Написание любого журналистского материала начинается с составления плана, схемы, выделения ключевых слов и других подобных способов. Иначе говоря, мы создаем скелет нашего репортажа. ЖУРНАЛИСТ узнал об универсальной схеме для построения сюжета у Дмитрия Маслака, собственного корреспондента телеканала «Центральное телевидение Китая» на русском языке.
Составляем схему новостного сюжета для ТВ
Вспомним школьный курс математики и представим наш сюжет в виде координатной плоскости. Горизонтальная линия — продолжительность сюжета, вертикальная — степень его эмоциональности. Расшифруем схему:
З — завязка; К — кульминация; Р — развязка.
Завязка, кульминация, развязка — о них никогда нельзя забывать, иначе сюжет потеряет стройность. Новость на ТВ здесь мало отличается от печатного репортажа, имеющего вступление, основную часть и заключение, но эта схема — лишь его первооснова, поэтому дополним ее фактурой и эмоциями.
Э — эмоция, Ф — факт.
На завязке нужно обязательно зацепить зрителя, эмоция в кульминации делает новость живой и интересной, эмоция в развязке — послевкусие. Об этом многие забывают, потому сюжет и становится пресным.
Фактура — то, что зрителю нужно и важно знать, это раскрытие в подробностях инфоповода (в основном, это синхроны чиновников, следователей, очевидцев, или же закадровый текст от журналиста). Они не несут эмоциональной нагрузки, и мы можем спасти свой сюжет, вставив их между эмоциями.
Стрелочки поднимают температуру сюжета. Пик накала обрывается фактом, который затем вновь сменяется эмоциональностью. Такая схема приковывает внимание зрителя, дает всю необходимую для репортажа информацию и не позволяет заскучать от «сухой» фактуры. Поэтому над всей схемой нарисована общая длинная стрелочка. Эмоции на протяжении всего сюжета должны только повышаться. Последняя должна быть самой сильной, чтобы оставить приятное впечатление после просмотра сюжета.
Еще одна задача последней стрелки — передать эстафету ведущему в студию или следующему новостному сюжету. Некоторые продюсеры на телевидении делают так: они всегда спрашивают, какой сюжет будет до их репортажа, а какой — после. Так, они не живут в рамках только своей работы, потому что температура эмоциональности в каждом сюжете своя, и это тоже необходимо учитывать при подборе слов или кадров в завязке и кульминации, чтобы получить органичный и логичный выпуск новостей.
Стрелочек над буквами Ф нет, так как фактура снижает накал эмоций ради лучшего восприятия новости. Давайте мыслить, как зритель: мы получаем эмоцию из сюжета, а значит, ее нужно «переварить» и как-то на нее отреагировать. Для этого нужно время, и его нам дает фактура. Если весь репортаж будет построен только на эмоциональности, зритель будет реагировать на нее, когда начнется следующий сюжет, и на нем его внимание совсем не сконцентрируется. Сделав слишком эмоциональным всего один репортаж, можно провалить целый новостной выпуск.
Вертикальная осевая. На ней находится кульминация с присущей ей эмоциональностью. Но кульминация не должна передавать лишь эмоцию, не зря это центр всего репортажа. Кульминация — экстремум, там зритель максимально сконцентрирован и туда нужно поместить весь инфоповод. Если же шеф-редактор говорит вам: «У меня не хватает хронометража», — значит, режем кадры, убираем нецентральные подробности, но не отклоняемся от схемы. Большую часть подробностей зритель не запомнит, а что еще хуже — переключит на другой канал.
Как поместиться в хронометраж?
Современный репортаж длится 1,5 — 2 минуты, и поместить все, на первый взгляд, важное, в них просто невозможно. Поэтому продюсеру необходимо резать кадры, делать из них выжимку самого важного и самого эмоционального. Телевизионный выпуск новостей предполагает только такой формат. Там невозможно рассказать абсолютно все, дать аналитику.
Не должно быть километровых закадровых текстов и синхронов, а тем более — стендапов, где зачастую нет показательной картинки. Лекало СССР — золотые 20 секунд закадрового текста — уже не работает. Сегодня 10-15 секунд считается «кирпичом» — это огромный закадр и синхрон. Современный человек не готов уделять много времени новостному сюжету. Надо понимать, что мы делаем сюжет для зрителя, мы ему потакаем.
Сначала прописываем сюжет — потом снимаем
Такой схемой надо руководствоваться не только при монтаже, но и при съемке, иначе продюсер просто не найдет нужных компонентов для составления сюжета. Корреспондент должен пользоваться этой схемой, чтобы понимать, где искать эмоции в своем сюжете и как они свяжутся с фактурой в конечном итоге.
Продюсеры всегда понимают, что происходит на месте, куда едет корреспондент. На самом деле, основная масса инфоповодов достаточно банальна, они тоже схематичны. Например, случается сильная автомобильная авария, продюсер отправляет на место события корреспондента, а сам прикидывает, что там может происходить.
Кто? Очевидцы, ГИБДД, скорая помощь, врачи, спасатели. Что? Автомобили, пробка, камеры видеонаблюдения.
Исходя из этого пишется эпизодник, а корреспондент на месте его дорабатывает. Количество синхронов и закадров варьируется в зависимости от хронометража репортажа. Закадры можно заменять стендапами. В завязке и развязке иногда уместно использовать шумы или лайфы, они дают эмоцию и привлекают внимание.
Как не превратить схему в штамп?
Можно руководствоваться схемой «Завязка — кульминация — развязка + эмоции и фактура», но нельзя пользоваться скелетом «Стендап — синхрон — закадр — синхрон — закадр» — это уже штамп, а не рабочая схема. Допустим, в утреннем выпуске новостей мы строим репортаж по такому скелету, и в вечернем выпуске по совершенно иному инфоповоду делаем сюжет по этому же образцу. На подсознательном уровне зритель уверен в том, что этот репортаж он уже видел, так как порядок кадров в нем полностью повторяется, и он переключает канал.
К сожалению, о таких элементарных правилах сегодня забывают многие телевизионщики. Первооснова — вот то, что чаще всего необходимо, что должно стать фундаментом репортажа, а для всего остального есть эмоции — ваш беспредельный полет фантазии. Не забывайте классику и создавайте новое!