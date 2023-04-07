Рецепт новостного сюжета: схема, хронометраж, сюжет

Еще одна задача последней стрелки — передать эстафету ведущему в студию или следующему новостному сюжету. Некоторые продюсеры на телевидении делают так: они всегда спрашивают, какой сюжет будет до их репортажа, а какой — после. Так, они не живут в рамках только своей работы, потому что температура эмоциональности в каждом сюжете своя, и это тоже необходимо учитывать при подборе слов или кадров в завязке и кульминации, чтобы получить органичный и логичный выпуск новостей.

Стрелочек над буквами Ф нет, так как фактура снижает накал эмоций ради лучшего восприятия новости. Давайте мыслить, как зритель: мы получаем эмоцию из сюжета, а значит, ее нужно «переварить» и как-то на нее отреагировать. Для этого нужно время, и его нам дает фактура. Если весь репортаж будет построен только на эмоциональности, зритель будет реагировать на нее, когда начнется следующий сюжет, и на нем его внимание совсем не сконцентрируется. Сделав слишком эмоциональным всего один репортаж, можно провалить целый новостной выпуск.

Вертикальная осевая. На ней находится кульминация с присущей ей эмоциональностью. Но кульминация не должна передавать лишь эмоцию, не зря это центр всего репортажа. Кульминация — экстремум, там зритель максимально сконцентрирован и туда нужно поместить весь инфоповод. Если же шеф-редактор говорит вам: «У меня не хватает хронометража», — значит, режем кадры, убираем нецентральные подробности, но не отклоняемся от схемы. Большую часть подробностей зритель не запомнит, а что еще хуже — переключит на другой канал.