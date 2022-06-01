Как работает аргентинский информационный стартап, основанный на журналистике решений

Четыре года назад в Аргентине бывший главный редактор La Nación Чани Гуйот запустил информационный стартап, ориентированный на решение социальных проблем при активной поддержке аудитории. Он рассказывает, как доверие, общие интересы и открытость помогли RED/ACCIÓN закрепиться на рынке.

В основе проекта лежит концепция журналистики решений. RED/ACCIÓN публикует статьи о глобальном потеплении, гендерном равенстве, социальной инклюзии, образовании, здравоохранении и технологиях, которые могут способствовать переменам в обществе.

«Мы предлагаем реальные решения проблем, — говорит Гуйот. — Аудитория активно взаимодействует с нами, и уже есть случаи, когда наша журналистика помогла гражданам изменить что-то к лучшему».